Orban: Cresele si afterschool-urile nu fac parte din activitatile ce se supun restrictiilor cand se depaseste indicele de imbolnaviri

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni că afterschool-urile şi creşele pot funcţiona dacă optează în acest sens, arătând că acestea nu fac parte din activităţile care se supun restricţiilor atunci când se depăşeşte indicele de îmbolnăviri cu noul coronavirus de 3 la mia de locuitori. "Reglementările privitoare la situaţia modului de organizare a procesului educaţional se referă la învăţământ şi la preşcolari, adică la grădiniţă. Cele două trepte, 1 şi 3 la mie, nu afectează desfăşurarea altor activităţi, cum sunt activităţile în creşe şi în afterschool-uri. Nu fac obiectul reglementării. Odată cu organizarea cursurilor online, afterschool-ul normal nu prea mai poate să funcţioneze, pentru că dacă elevii nu se duc la şcoală şi participă online la procesul educaţional, şi afterschool-ul nu va mai putea funcţiona, dar afterschool-urile şi creşele nu sunt în cadrul reglementărilor. (...) În cazul în care optează să funcţioneze, vor funcţiona. Nu fac parte din activităţile care intră sub restricţii atunci când este depăşit indicele de 3 la mie", a spus Orban, la sediul PNL, după o şedinţă de campanie a liberalilor. El a mai arătat că după cele 14 zile se va face o evaluare, iar în cazul în care indicele de referinţă în cazul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus scade sub 3 la mia de locuitori, activităţile restricţionate vor fi reluate. "Se va face evaluarea, tot în acelaşi mod, a numărului de cazuri pe ultimele 14 zile, pentru că din această cauză se instituie pe o perioadă de 14 zile, acest set de măsuri aferente depăşirii indicelui de 3 la mie şi în cazul în care indicele cade sub 3 la mie, automat se reiau activităţile care au fost sub restricţie cât timp indicele a fost de 3 la mie. Nu am considerat că se poate relua activitatea într-un timp mai scurt de 14 zile. (...) Am considerat că trebuie să curgă un interval de 14 zile pentru că toate aceste măsuri să dea efecte în ceea ce priveşte oprirea răspândirii virusului", a afirmat Orban. Noile restricţii în Capitală vor fi puse în aplicare, potrivit premierului, imediat după ce se va întruni Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, şedinţă care ar urma să aibă loc la ora 15,00. Despre pelerinajul de Sfântul Dumitru, el a arătat că discută cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române. "Când vom lua o decizie, o vom anunţa", a spus premierul. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dãdârlat) Citeşte şi: Orban: N-am urmărit declaraţiile prefectului Capitalei, dar noi facem o evaluare a activităţii fiecărui prefect