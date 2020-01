Orban: Daca NATO va considera ca o implicare mai intensa impotriva terorismului e importanta, vom participa

Dacă Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic va considera că o implicare mai intensă împotriva terorismului e importantă, România va participa, a declarat premierul Ludovic Orban, joi, la sediul NATO. "Am demonstrat din momentul în care am devenit membru NATO că pentru noi este important să ne implicăm şi dacă NATO va considera că o prezenţă mai consolidată şi o implicare mai intensă în lupta împotriva terorismului în Orientul Mijlociu sau în altă parte sunt importante, vom participa la această acţiune, decizie", a afirmat şeful Executivului de la Bucureşti. El a fost întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu secretarul NATO, Jens Stoltenberg, cum vede recenta solicitare a preşedintelui SUA, Donald Trump, ca NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu, în contextul în care în România există provocări de securitate regionale. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: Premierul Orban: NATO e fundamentală pentru România, iar angajamentul nostru la succesul său este solid Stoltenberg: Am discutat cu prim-ministrul Orban despre tensiunile curente din Orientul Mijlociu Stoltenberg: România are o contribuţie esenţială în securitatea la Marea Neagră