Orban despre alocatiile copiilor: PNL doreste cresterea, dar una rationala; avem patru variante

Şeful Executivului, Ludovic Orban, a declarat luni că liberalii doresc o majorare a alocaţiilor copiilor, însă cu condiţia ca aceasta să fie sustenabilă, iar în momentul de faţă nu sunt prevăzute sume de bani pentru a susţine creşterea. "Nu ai prevăzute aceste sume de bani pentru a susţine creşterea. PNL îşi doreşte creşterea, dar o creştere raţională, care să fie sustenabilă, pentru care să existe banii necesari şi să nu fie o creştere care să creeze grave dezechilibre, atât la nivelul bugetului, cât şi la nivelul diferitelor categorii de plăţi sociale sau de altă natură din sistemul public. Deci PSD, deşi a dat o lege a salarizării, după aia, pentru anumite categorii, a devansat creşterea salariului, care era prevăzută să se facă etapizat, câte o pătrime între 2018 - 2022, acesta a fost stilul lor de politică, să creeze anumite avantaje care de fapt creează discriminări şi îmbracă forma unor privilegii pentru unele categorii pe care au vrut să şi le fidelizeze", a spus Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL. El a anunţat că PNL ia în calcul patru variante pentru sancţionarea proiectului de lege al PSD care a trecut de Parlament privind creşterea alocaţiilor. "Noi nu putem accepta felul acesta de legiferare (n.r. - al creşterii alocaţiilor). Avem patru variante posibile: fie atacarea la CCR, fie prorogarea termenului de intrare în vigoare, fie o reglementare care să prevadă, totuşi, o creştere raţională a alocaţiilor copiilor, care, repet, de la 1 ianuarie au crescut, tot în baza proiectului depus de PNL, fie mai avem o variantă, care ar cuprinde procedura de angajare a răspunderii'', a arătat Orban. În opinia premierului, PSD dă dovadă de "lipsă de responsabilitate" prin creşterea, din nou, a alocaţiilor. "Avem practic identificate, în momentul de faţă, patru variante. Aici sunt un om cinstit şi am spus-o încă din prima: PNL a introdus un amendament la Legea bugetului de stat, în martie 2019, prin care aproape s-au dublat alocaţiile. De ce am făcut lucru ăsta? Pentru că pentru o perioada de patru ani de zile PSD nu a crescut deloc alocaţia. Mai mult, un alt proiect de lege adoptat, tot la propunerea PNL, înaintat de secretarul general, Robert Sighiartău, alocaţiile cresc anual, pentru a recupera puterea de cumpărare a alocaţiei, care se pierde în urma inflaţiei. Deci, practic, alocaţiile de la 1 ianuarie cresc cu 3,8%. Să vii acum, tot în 2019, şi să impui o nouă dublare a alocaţiilor pentru copii arată o lipsă de responsabilitate categorică din partea PSD (...)", a menţionat Orban. Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat, în luna decembrie a anului trecut, iniţiativa legislativă care prevede dublarea alocaţiei pentru copiii între 2 şi 18 ani - suma ajunge la 300 de lei, iar pentru copiii cu handicap la 600 de lei. AGERPRES/(A - autor: Sorinel Peneş, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)