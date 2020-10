Orban, despre candidaturile lui Rafila si Streinu-Cercel pentru PSD: "Este o decizie pentru care vor fi huliti"

Premierul Ludovic Orban catalogheaza drept "o greseala grava" decizia medicilor Alexandru Rafila si Adrian Streinu- Cercel de a se inscrie in PSD si de a candida din partea acestei formatiuni politice pentru mandate in Parlament. El sustine ca cei doi "au devenit PSD-isti" si ca "nu mai au niciun fel de credibilitate in opiniile pe care le exprima legate de pandemie".