Orban, despre cazul lui Isarescu: Calitatea de colaborator al fostei Securitați nu atrage schimbarea din funcție. Codul Administrativ il contrazice

Premierul Ludovic Orban îi ia apărarea lui Mugur Isărescu și susține că nu este un criteriu de schimbare din funcție calitatea de colaborator al fostei Securități. Codul Administrativ îl contrazice. Premierul Ludovic Orban a declarat într-un interviu pentru Newsweek, în legătură cu funcțiile guvernamentale, că nu este criteriu de schimbare din funcție faptul că un oficial […] The post Orban, despre cazul lui Isărescu: Calitatea de colaborator al fostei Securități nu atrage schimbarea din funcție. Codul Administrativ îl contrazice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.