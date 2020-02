Orban, despre cele 25 de OUG: „Au fost date pentru bunastarea Romaniei”

Premierul Ludovic Orban a avut o primă reacție după ce Cabinetul său a adoptat 25 de Ordonanțe de Urgență, într-o ședință maraton la Palatul Victoria, care a durat aproximativ 9 ore. Prim-ministrul a punctat că OUG-urile date au venit în sprijinul românilor, și nu au fost date „ca să îi scape pe pușcăriași”. „Emiterea OUG-urilor s-a făcut The post Orban, despre cele 25 de OUG: „Au fost date pentru bunăstarea României” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.