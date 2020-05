Orban, despre fotografia virala din Guvern: Am greșit! Daca e nevoie, platesc amenda!

Ludovic Orban revine, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, cu clarificări în privinţa controversatei fotografii de la Guvern. Premierul a precizat că poza a fost făcută cu ocazia zilei sale de naşte şi că dacă este nevoie, va plăti amenda pentru că a fumat într-un spaţiu închis, transmite stiripresurse.ro. „Este o poză de ziua mea, după ora […] The post Orban, despre fotografia virală din Guvern: Am greșit! Dacă e nevoie, plătesc amenda! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.