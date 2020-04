Orban, despre romanii plecati la munca in Germania: 'Guvernul nu a fost implicat in negocierea contractelor. Nu putem impiedica libera circulatie'

În condiţiile în care românii au restricţii dure de circulaţie în ţară, premierul Ludovic Orban afirmă că Guvernul nu putea restricţiona libera circulaţie a persoanelor în UE, astfel încât muncitorii români nu puteam fi opriţi să plece în Germania.

"Sunt cetateni romani care au oferte de contracte pentru munci sezoniere, in special in agricultura sau in servicii sociale, in mai multe tari - Germania, Olanda inclusiv in Italia, Austria. Europa inseamna libertatea circulatiei persoanelor, marfurilor, ideilor. Guvernul nu poate sa impiedice niciun cetatean roman sa circule, cu atat mai mult sa plece sa munceasca. Noi ne putem implica in relatia cu guvernele din tarile respective, pentru a ne asigura ca le sunt respectate drepturile acolo unde se duc. Trebuie sa informam cetatenii ca foarte multi dintre cei care au plecat au plecat pe cont propriu, nu prin intermediul unor firme de recrutare a fortei de munca. Mai mult, nu au informat autoritatile despre intentia lor de a pleca. Sigur ca dupa aglomeratia de la Cluj, ministrul Transporturilor a emis un ordin foarte clar, prin care orice operator de transport aerian care urmeaza sa transporte cetateni romani trebuie sa notifice cu 48 de ore inainte zborul respectiv. Prin ordinul ministrului Transporturilor s-au impus conditii care trebuie respectate de transportatorii interni care asigura transportul spre aeroport. Noi nu suntem implicati in negocierea contractelor. A fost o negociere intre persoane si angajatorii lor. Ei au mai lucrat la companiile respective si si-au stabilit negocierea de angajare sezoniera direct, aducand si alte persoane dintre prietenii lor dintre cei oe care ii cunosc. Orice fel de incalcare a drepturilor persoanelor o monitorizam si intervenim", a declarat Orban la Antena 3.