Orban, despre sectia modulara de la Elias pentru bolnavii de COVID-19: Speram ca de marti dimineata sa primeasca pacienti

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că speră ca, de marţi, pacienţii bolnavi de COVID-19 să fie primiţi în secţia modulară construită în curtea Spitalului Elias. "Împreună cu domnul Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), am luat decizia de a aloca rapid toate echipamentele necesare, din stocul de rezervă, ventilatoare, injectomate, monitoare şi toate lucrurile necesare pentru a asigura punerea în funcţiune cât mai rapid a acestei secţii externe, astfel încât, de săptămâna viitoare, noi am discutat cu domnul director Ardelean (Mugur - n.r.), sperăm ca de marţi dimineaţă să poată să primească pacienţi care necesită tratare la secţia de Terapie Intensivă", a afirmat şeful Executivului. Foto: (c) gov.ro Premierul a vizitat spitalul modular pentru pacienţii cu COVID-19, construit în curtea Spitalului Universitar de Urgenţă Elias din Bucureşti, de Asociaţia "Dăruieşte Viaţă". El a mulţumit celor 250.000 de români care, alături de firme, au donat pentru ridicarea acestui spital modular. În cursul zilei de sâmbătă, DSU a donat aparatură necesară pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 în această unitate. În ceea ce priveşte unitatea modulară de la Elias, premierul a explicat că aceasta are 38 de paturi: 14 pentru pacienţi în stare gravă, 14 pentru pacienţi în stadii intermediare şi 10 pentru pacienţi suspecţi de COVID-19. Foto: (c) gov.ro În ceea ce priveşte personalul necesar pentru această structură, premierul a spus că este vorba de "minim patru medici anestezişti şi opt asistenţi, pe tură". Ludovic Orban a subliniat că activitatea Spitalului Elias nu va fi afectată, iar unitatea modulară va funcţiona "ca o secţie separată, externă". AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Irina Poenaru, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) gov.ro