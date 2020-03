Orban, despre starea de urgența: Exista posibilitatea plafonarii unor prețuri

Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, intr-o declaratie de presa transmisa video de la Vila Lac 1, acolo unde se afla in autoizolare, ca intrarea Romaniei in stare de urgenta, decret care urmeaza sa fie emis saptamana viitoare de presedintele Klaus Iohannis, ar putea contine masuri precum plafonarea unor pretuiro.

„Din pacate am vazut foarte multe informatii difuzate in mod iresponsabil despre eventualele masuri care ar urma sa fie adoptate in cazul starii de urgenta. Incredintez cetatenii romani ca vom lua doar acele masuri absolut necesare limitarii infectiilor. Este nevoie acuta de materiale, echipamente, substante, medicamente. Exista posibilitatea de plafonare a preturilor la anumite produse necesare precum masti, manusi, echipamente de protectie , dezinfectanti, biocide”, a zis Orban. „Exista si posibilitatea de rechizitii daca vom avea nevoie de spatii de carantina”, a mai indicat premierul.

Potrivit acestuia, toate masurile se vor regasi in decretul prezidential care va fi emis de Klaus Iohannis.

