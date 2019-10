Orban, dupa discutia cu USR: In general, din punctul meu de vedere, mi s-a parut ca ne-am inteles

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri că s-a înţeles cu reprezentanţii USR să susţină împreună mai multe proiecte, printre care "Fără penali în funcţii publice" şi revizuirea Constituţiei. "Discuţiile s-au referit la câteva subiecte pe care până acum şi noi le-am susţinut, mă refer la iniţiativa 'Fără penali'. Aici, normal că am stabilit că îi vom sprijini pentru introducerea pe ordinea de zi, chiar dacă nu există raport, pentru că dacă e depăşit termenul de raport se poate dezbate în plen. Evident că ne-am înţeles - şi ei să sprijine proiectul de revizuire a Constituţiei care cuprinde iniţiativa 'Fără penali', ca să avem două căi pentru a ne asigura de reuşita acestui proiect. (...) De asemenea, am avut înţelegere să ne susţinem reciproc la proiectul de lege privind abrogarea recursului compensator. Am mai abordat tematici legate de mediu, am abordat tematici legate de justiţie. În general, din punctul meu de vedere, mi s-a părut că ne-am înţeles", a spus Orban la Palatul Parlamentului, după întâlnirea pe care a avut-o cu delegaţia USR. Orban a adăugat că reprezentanţii USR nu pot condiţiona sprijinul pentru noul guvern prin adoptarea unor proiecte, săptămâna viitoare, în plenul Camerei Deputaţilor, atât timp cât acest lucru nu depinde de liberali. "Am văzut o declaraţie anterioară în care într-un fel condiţionau susţinerea învestirii guvernului de reuşita acestor proiecte. Vă spun sincer că nu cred că asta va fi poziţia lor, pentru că este o poziţie nerezonabilă. Nu poţi să ceri PNL decât ceea ce poate să dea PNL, şi anume să susţină proiectele respective, pe care noi oricum le susţinem, pentru că unele dintre ele sunt proiectele noastre. (...) Noi nu putem decât să facem ceea ce am făcut până acum în ultimii trei ani, să susţinem anumite puncte de vedere. Şi în privinţa mediului, de exemplu, posibilitatea ca organizaţiile neguvernamentale să poată să fie custozi în parcurile naţionale. Păi, împreună am atacat la Curtea Constituţională şi am câştigat. Adică, sunt puncte în care noi deja ne-am înţeles, iar eu vă spun sincer, eu cred că lucrurile sunt foarte simple", a menţionat acesta. Premierul desemnat a amintit că PNL şi USR sunt parteneri care s-au angajat într-o bătălie împotriva PSD, bătălie în care "au oprit împreună" Codul penal, Codul de procedură penală şi iniţiative pe care le-au atacat împreună la Curtea Constituţională. "Cred că acest parteneriat este unul onest din partea PNL şi contez pe susţinerea USR în învestirea guvernului, pentru că eu nu pot să îmi imaginez că ar putea un partid de Opoziţie, care a fost alături de noi atât timp, care a luptat împotriva PSD, că ar putea să contribuie în vreun fel la menţinerea la Palatul Victoria a Vioricăi Dăncilă, candidatul la Preşedinţia României din partea PSD, şi să îi creeze vreo formă de a ajuta", a spus el. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)