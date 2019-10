Orban dupa intalnirea cu Ponta: Mi s-a parut ca ne-am inteles ca Romania are nevoie de un guvern

Premierul desemnat, Ludovic Orban, lider al liberalilor, şi-a exprimat încrederea că, până la finalul negocierilor, va putea obţine susţinerea parlamentarilor Pro România pentru viitorul Guvern. Ludovic Orban a avut joi o întâlnire cu preşedintele Pro România, Victor Ponta, şi cu vicepreşedintele formaţiunii, Adrian Ţuţuianu. "Mi s-a părut că ne-am înţeles că România are nevoie de un guvern care să asigure stabilitate, să elaboreze Legea bugetului de stat pe anul 2020, de asemenea să rezolve marile probleme cu care se confruntă astăzi România. A fost o discuţie pozitivă în care am depăşit, cel puţin din punctul nostru de vedere, puncte de diferenţă. Eu am încredere că, până la final, ne vom înţelege şi că vom putea obţine susţinerea parlamentarilor de la Pro România", a declarat Orban, după întâlnirea cu Ponta şi Ţuţuianu. Referitor la condiţia pusă de liderul Pro România, Victor Ponta, legată de construirea bugetului pe 2020, Orban a spus: "Legea bugetului de stat nu a fost în stare Guvernul să o elaboreze nici până acum". El a adăugat că Ministerul Finanţelor a făcut adrese de revenire acum două zile către ordonatorii principali de credite, prin care le-a solicitat proiectul de buget. "Evident, liniile mari ale bugetului, indicatorii macroeconomici mari pe baza cărora se construieşte bugetul şi principalele categorii de cheltuieli, cu astfel de lucruri evident suntem pregătiţi şi acum să prezentăm. Nu am ajuns încă în faza de detaliu referitoare la proiectul de buget şi la alte elemente ale programului de guvernare", a adăugat Orban. Ludovic Orban a spus, însă, că s-a înţeles cu liderii Pro România asupra asupra mai multor puncte, cum ar fi reducerea subvenţiei pentru partide. "I-am readus aminte partenerului de discuţie că Partidul Naţional Liberal a formulat un amendament la Legea bugetului de stat exact în acelaşi sens şi, evident, când elaborăm bugetul noi vom respecta acel amendament pe care l-am înaintat la bugetul de stat pe 2018. De asemenea, suntem deschişi pentru o discuţie privitoare la posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Aici am spus că este necesar un acord politic prin care formaţiunile politice care se înţeleg să deţină jumătate din Parlament, astfel încât să avem garanţia că nu aruncăm ţara în criză fără să fim siguri că învestirea a două guverne, învestirea succesivă a două guverne va fi respinsă, astfel încât să se creeze condiţiile constituţionale pentru anticipate. Dar, i-am readus aminte că toate deciziile noastre şi declaraţiile noastre au fost în sensul acesta, că preferăm ca puterea să se întoarcă la popor, pentru ca cetăţenii să dea un Parlament legitim care să corespundă opţiunilor politice actuale ale populaţiei, care sunt net diferite faţă de ponderea politică a partidelor în Parlament", a mai spus Orban. El a arătat că sunt şi alte elemente în care au fost făcuţi "paşi înainte" şi urmează runda a doua de discuţii. "Repet, după cum au decurs discuţiile, eu sunt optimist", a menţionat liderul liberal. Orban a spus că Pro România nu a cerut niciun minister. "Pe de altă parte, în mod evident, fiind vorba de un sprijin parlamentar, noi nu refuzăm posibilitatea ca orice formaţiune să participe cu ideile, propunerile şi chiar cu expertiza de care dispun, dar n-a fost nicio discuţie referitoare la un portofoliu ministerial, nici ei nu au cerut şi nici noi nu am oferit", a mai afirmat Orban. Premierul desemnat a mai spus că este nevoie de participarea tuturor partenerilor pentru a garanta sută la sută învestirea Guvernului. "Eu voi face tot ce este necesar, voi arăta întreaga deschidere şi disponibilitate la dialog şi la înţelegere pentru a obţine această garanţie că Guvernul va fi învestit. Sigur că dacă unul dintre partenerii care au contribuit la moţiune, până la urmă, ar ajunge să ia o decizie să nu sprijine Guvernul... deşi eu nu pot să-mi imaginez să ajungem la această situaţie, pentru că a nu învesti Guvernul înseamnă a menţine la putere Guvernul demis şi eşuat, cum zice preşedintele, înseamnă a fi complice cu porcăriile şi mizeriile pe care le fac reprezentanţii PSD în toate ministerele şi în toate agenţiile. Dar, în mod evident, dacă s-ar ajunge la situaţia ca vreunul dintre parteneri să nu vină totuşi la vot, putem să continuăm negocierile individuale cu parlamentari independenţi, cu parlamentari care nu ştim dacă au rămas sau nu au rămas în ALDE şi, de asemenea, cu parlamentari care încă sunt în PSD care înţeleg necesitatea investirii unui Guvern", a adăugat premierul desemnat. El a mai spus că la finalul primei runde de negocieri va face o analiză pentru a se va vedea câte voturi vor fi mai fi necesare pentru învestire. AGERPRES/(A - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)