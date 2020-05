Orban: E democratie in Romania; restrangerea drepturilor, doar pentru a apara dreptul la viata si sanatate al romanilor

Premierul Ludovic Orban a afirmat luni seară că restrângerea drepturilor cetăţeneşti în starea de urgenţă a avut loc în conformitate cu legea, doar pe o perioadă limitată de timp, fiind menită să apere sănătatea şi viaţa fiecărui român. "E democraţie în România. Restrângerea drepturilor a fost una pe o perioadă limitată de timp, a fost necesară pentru a apăra cel mai important drept, şi anume, dreptul la viaţă al fiecărui cetăţean român şi, evident, dreptul la sănătate pe care îl are fiecare cetăţean român. Nu au existat niciun fel de măsuri care să fi fost stabilite pentru alt motiv decât pentru acela de a apăra sănătatea şi viaţa românilor", a spus Orban la B1TV. El a arătat că această dezbatere este una care "durează demult şi care face parte dintr-un tip de propagandă care nu se găseşte numai în România, ci se găseşte în toate ţările democratice din Uniunea Europeană". "Cel mai probabil, toată propaganda asta anarhistă, toată propaganda asta împotriva guvernelor şi a măsurilor care au fost luate de guvernele europene pentru a limita răspândirea virusului are nişte laboratoare care, în mod cert, se întâlnesc în afara României şi foarte multe din aceste false teme care sunt lansate public îşi au izvorul acolo", a susţinut Orban. Potrivit acestuia, în ţara noastră foarte mulţi, "inclusiv lideri politici, au marşat la această propagandă". "Din păcate, sunt foarte mulţi în România, inclusiv lideri politici, care au marşat la această propagandă nocivă pentru România şi care au contestat orice formă prin care guvernul îşi poate aplica reglementările, iar culmea este că mulţi dintre cei care ne acuzau că am dat amenzi şi plângeau cu ochi de crocodil pentru bieţii români pe care i-am amendat - sigur că i-am amendat, pentru că n-au respectat regulile, nu pentru că am vrut să-i amendăm - culmea, astăzi vorbesc despre faptul că de ce în cele trei zile de când am instituit starea de alertă în baza Ordonanţei 21 nu am dat amenzi. Eu atâta parşivenie şi atâta demagogie rar mi-a fost dat să văd", a mai spus Orban. AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Orban: În spaţiile publice închise există obligativitatea purtării măşti; Ciolacu şi Ponta pot fi amendaţi * Orban: La Găeşti nu măsurile de organizare a procesului de producţie au determinat răspândirea virusului, ci organizarea transportului * Orban: Atitudinea lui Barna nu mi s-a părut contondentă, a expus ideile USR