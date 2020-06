Orban: Este prevazuta in planul nostru deschiderea bisericilor pentru oficierea de slujbe in interiorul bisericii

Premierul Ludovic Orban anunta ca "in viitorul apropiat" s-ar putea relua slujbele religioase in interiorul lacaselor de cult, cu respectarea unor reguli si cu participarea unui numar limitat de persoane. Orban afirma ca nu vor intra jandarmi in biserici pentru a face verificari, spunand ca se asteapta la "autoreglementare".