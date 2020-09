Orban explica de ce Romania STA PROST la capitolul infrastructura: Așa ceva este inacceptabil

România stă prost la capitolul infrastructură. Iar dacă realitatea nu e negată de niciun politician, explicațiile privind motivele înapoierii variază.

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că sunt unele firme care contestă licitaţiile şi au un singur scop, şi anume blocarea proceselor de dezvoltare a infrastructurii de transport în România. El a menţionat că două firme au încercat să blocheze semnarea contractului pentru tronsonul 4 din drumul expres Piteşti-Craiova. "Aşa ceva nu am văzut, un asemenea boicot. Îl consider inacceptabil. Le transmit clar un mesaj că dacă au venit în România şi îşi imaginează că aşa vor să aibă lucrări în România pe calea pe care au pornit nu vor face altceva decât să-şi ostilizeze întreg Guvernul şi toate instituţiile şi mai ales populaţia ţării", a afirmat Orban, conform News.ro.

Ludovic Orban a fost prezent, miercuri, la semnarea contractului tronsonului 4 din drumul expres Piteşti-Craiova.

El a precizat că câştigătorul acestei licitaţii a fost contestat de două firme care au participat la această procedură.

“Deşi comisia de licitaţie a decis clar cea mai bună ofertă, la cel mai bun preţ şi cu cele mai bune condiţii tehnice şi cu cea mai mare experienţă în materie de realizare a unor astfel de obiective de investiţii, s-au trezit două firme care au venit în România de pe vremea PSD-ului, care nu au niciun contract cu statul, care nu au niciun fel de argument, să conteste, pentru că se pare că sunt unii contestatari care au un singur scop, să blocheze procesele de dezvoltare a infrastructurii de transport în România”, a afirmat Orban.

El a precizat că firmele respective au încercat inclusiv să blocheze semnarea contractului.

"Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia. Firmele respective, una chineză şi una turcă, au decis să atace şi la Curtea de Apel încercând inclusiv să împiedice semnarea contractului. Aşa ceva nu am văzut, un asemenea boicot. Îl consider inacceptabil. Le transmit clar un mesaj că dacă au venit în România şi îşi imaginează că aşa vor să aibă lucrări în România pe calea pe care au pornit nu vor face altceva decât să-şi ostilizeze întreg Guvernul şi toate instituţiile şi mai ales populaţia ţării. Drept pentru care în Guvern, deoarece legea ne pemite, am adoptat un memorandum prin care am decis semnarea contractului după respingerea contestaţiei de către CNSC. Din punct de vedere legal avem acest drept şi ca urmare se va semna contractul de proiectare şi execuţie cu consorţiul care a fost declarat câştigător”, a explicat premierul Orban.