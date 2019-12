Orban explica decizia de a modifica rezidentiatul: Avem medici care au 132 de stagiari, nu au nicio posibilitate sa invete meserie

Premierul Ludovic Orban explica decizia Guvernului de a modifica lista spitalelor in care se poate face rezidentiat, aratand ca din cauza faptului ca doar in unele spitale se putea face rezidentiatul, s-a ajuns ca un medic sa aiba peste 130 de stagiari, tinerii absolventi neavand posibilitatea de a invata meserie, in aceste conditii.