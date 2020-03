Orban: Guvernul Romaniei a luat masuri ferme cand alte tari nici macar nu discutau de ele

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că Guvernul a luat măsuri "ferme" pentru evitarea răspândirii epidemiei de coronavirus când alte ţări nici nu discutau despre ele, iar acest lucru a dat rezultate bune. "Nu îmi place să vorbesc despre decese (...), dar în România sunt 52 de decese, în timp ce în Spania sunt 7.345 de decese, în Franţa sunt 3.024 de decese şi lista poate să continue. Aici nu e vorba de capacitate de diagnosticare, ci este vorba de măsurile ferme care au fost luate de Guvern şi de autorităţi imediat. Pot să vă dau un exemplu. Odată cu noul an chinezesc s-au întors din China peste 2.600 de persoane. România nu a avut nici măcar un singur caz din persoanele care s-au întors din China datorită măsurilor de protecţie pe care le-am luat. Noi am fost o ţară care a avut unul dintre factorii cei mai agravanţi pentru răspândirea epidemiei, faptul că s-au întors în România din ţări care sunt afectate, cum e Italia, Spania, Germania, Franţa, peste 235.000 de români, dar şi aici am luat măsurile de carantină, de izolare la domiciliu. Măsurile astea au fost luate când alte ţări nici măcar nu discutau de ele", a spus Orban la Realitatea Plus. El a adăugat că Guvernul a fost criticat pentru măsurile luate, mai ales pentru introducerea carantinei pentru cei care soseau din Italia, pe motiv că "e o măsură excesivă", dar aceasta a dat rezultate. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu)