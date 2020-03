Orban și miniștrii de la BPN sunt autoizolați, numai Costache umbla liber. Ca virusul

Minsitrul propus al sănătății, Victor Costache, a participat cu seninătate la ședința comisiei de audiere pentru învestire, deși trebuia să stea autoizolat, după ce a intrat în contact cu liberalii de la Biroul Politic Național, dar, mai ales, și cu o directoare din minister, testată pozitiv. Ministrul Victor Costache a avut contact direct cu directoarea The post Orban și miniștrii de la BPN sunt autoizolați, numai Costache umblă liber. Ca virusul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.