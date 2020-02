Orban ii ia apararea lui Iohannis: Si Kovesi a primit aviz negativ de la CSM

Premierul demis si desemnat Ludovic Orban spune ca si Laura Codruta Kovesi a primit aviz negativ de la CSM, in conditiile in care Iohannis a semnat azi decretele prin care sunt numiti in functie sefii de la Parchetul General, DNA si DIICOT, iar CSM a avizat negativ doua dintre propunerile ministrului Predoiu.