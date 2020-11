Orban ii pune pe primari sa incalce ultimele restricții impuse

Premierul Ludovic Orban îndeamnă primarii să organizeze piețe volante, deși tocmai acestea se află pe lista piețelor interzise începând din 9 noiembrie. Atât în Hotărârea CNSU 52/5.11.2020, cât și în Hotărârea Guvernului 935/2020, publicată în Monitorul Oficial, piețele volante sunt explicit interzise. „A rezultat că pieţele închise, spre deosebire de supermarketuri unde regulile sunt respetctate […] The post Orban îi pune pe primari să încalce ultimele restricții impuse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.