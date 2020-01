Orban il arunca pe Catalin Predoiu in groapa cu lei: susține ca n-a auzit de o mare controversa

Premierul Ludovic Orban se detașează de subiectul Gabriela Scutea, omul propus de Cătălin Predoiu pentru funcția de procuror general. Scutea este acuzată de magistrați că a fost omul care a scris controversata OUG 13, însă Orban susține că n-a auzit despre acest subiect și îi cere lui Predoiu să facă lămuriri publice.

”Nu am informații despre așa ceva. În calitate de prim-ministru nu am fost implicat în procedura de selecție. Am încredere în echipa de la Ministerul Justiției și cred că orice răspuns în aces sens puteți obține de la Ministerul Justiției.”, a spus Ludovic Orban.