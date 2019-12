Orban, in contextul neclaritaților din declarația de avere: ANI s-ar putea sa ramana fara președinte

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că există riscul ca ANI să rămână fără conducere după încetarea mandatului actualului președinte al instituției, respectiv pe 24 decembrie, deoarece nu a fost ales Consiliul Național de Integritate, care avea atribuția de a desemna noul șef al ANI. Declarația premierului vine în contextul în care presa a relatat The post Orban, în contextul neclarităților din declarația de avere: ANI s-ar putea să rămână fără președinte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.