Orban inchide ușa in nas UDMR, dupa votul dat de maghiari pentru majorarea pensiilor cu 40%

Votul dat de UDMR amendamentului PSD pentru majorarea pensiilor cu 40% l-a înfuriat pe premierul Ludovic Orban, care a dat de înțeles că nu vrea să mai aibă de a face cu formațiunea lui Kelemen Hunor. După ce, la o reuniune a liderilor din PPE, Orban a spus că vrea să guverneze cu UDMR, acum, […] The post Orban închide ușa în nas UDMR, după votul dat de maghiari pentru majorarea pensiilor cu 40% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.