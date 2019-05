Orban, la mitingul PNL de la Suceava: Romanii au stampila de vot, cu care pot sa rapuna dracii rosii

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, la Suceava, unde liberalii au organizat un miting electoral, ca romanii au adevarata putere, stampila de vot, "glontele de argint cu care pot sa rapuna dracii rosii care-si bat joc de Romania". La randul sau, Rares Bogdan, candidatul liberal pentru alegerile europarlamentare aflat pe prima pozitie, a spus ca "in democratie, hotii stau la puscarie, nu in Guvern, nu in Parlament, nu in Kiseleff".