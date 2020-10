Orban, la sedinta de constituire a CLM Constanta: Sunt convins ca se va petrece o schimbare profunda in bine in administrarea municipiului

Premierul Victor Orban a declarat, joi, la şedinţa de constituire a noului Consiliul Local Municipal Constanţa, că este convins de producerea unei schimbări profunde în bine în administrarea oraşului, în urma alegerii liberalului Vergil Chiţac în funcţia de primar, potrivit Agerpres.

"Îl felicit pe domnul Chiţac pentru alegerea în funcţia de primar, pe constănţenii care au votat domnul Chiţac, pentru că au făcut o alegere extrem de benefică care se va dovedi în anii de mandat de primar pe care acesta îi va avea. Sunt convins că se va petrece o schimbare profundă în bine în administrarea municipiului Constanţa: rigoarea, bunul simţ, respectul faţă de lege şi faţă de oameni, viziunea, corectitudinea, dezvoltarea vor fi caracteristicile acestui mandat", a declarat Orban.

El a menţionat, totodată, că garantează susţinerea proiectelor noii administraţii constănţene, cât şi susţinerea de proiecte la nivel guvernamental care vizează municipiul şi judeţul Constanţa.

"În ce mă priveşte, sunt prezent aici să garantez susţinerea proiectelor noii administraţii pentru Constanţa. De asemenea, susţinerea unor proiecte de la nivel guvernamental, care sunt extrem de importante pentru municipiul şi judeţul Constanţa. Constanţa are oportunităţi de dezvoltare extrem de importante, Constanţa este o poartă de intrare-ieşire în Europa, Constanţa are o poziţie strategică, la care a făcut referire domnul primar Chiţac, extrem de importantă în flancul estic al NATO şi, să spunem aşa, la răscruce de vânturi. Constanţa are o şansă la dezvoltare uriaşă, care sunt convins că va fi cuantificată de noua administraţie", a spus prim-ministrul.

Victor Orban a menţionat că guvernul pe care îl conduce va fi un partener al administraţiilor locale, în toate proiectele de dezvoltare serioase pe care acestea le iniţiază.

"În ceea ce ne priveşte pe noi, cu siguranţă vom fi partenerul administraţiei locale. Eu am ajuns în administraţia centrală după ce am trecut prin administraţia locală şi ştiu ce înseamnă o administraţie centrală care frânează, care pune beţe în roate. Niciodată guvernul pe care îl conduc nu va face aşa ceva, dimpotrivă, va fi un partener al administraţiilor locale, în toate proiectele de dezvoltare serioase pe care le iniţiază administraţiile locale", a declarat Orban.

În Consiliul Local Municipal Constanţa, mandatele de consilier au fost distribuite astfel: PNL - 10, USR PLUS - 9 şi PSD - 8.