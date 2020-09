Orban le cere parintilor sa aiba incredere in sistemul de educatie din Romania: "Sa le spuna copiilor sa respecte masurile de protectie sanitara"

Premierul Ludovic Orban le cere parintilor "sa aiba incredere" ca fii si fiicele lor nu se vor imbolnavi in momentul in care vor merge la scoala. El a adaugat ca "la scoala copilul va fi mai putin expus riscului de imbolnavire decat liber in alte locuri, pe terenul de joaca". Orban sustine ca, si in perioada in care cursurile au fost suspendate, a fost inregistrata o rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de peste 6% in randul populatiei cu varsta scolara.