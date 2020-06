Orban, luat la intrebari in Parlament in scandalul UNIFARM

Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru discuţii pe tema achiziţiilor de la Unifarm. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis luni să îl cheme săptămâna viitoare, la “Ora prim-ministrului”, pe Ludovic Orban, forul legislativ lucrând în sesiune extraordinară. Propunerea a venit din partea grupului parlamentar al PSD, […] The post Orban, luat la întrebări în Parlament în scandalul UNIFARM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.