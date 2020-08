Orban: Maine depunem sesizarea sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament

Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara că în cursul zilei de vineri va fi depusă la Curtea Constituţională o sesizare sub forma unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament privitor la posibilitatea de a depune moţiune de cenzură în vacanţa parlamentară, în sesiune extraordinară. "Da, în cursul zilei de mâine vom depune (sesizarea, n.r.). Practic, această sesizare este sub forma unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, privitor la moţiunile de cenzură şi la posibilitatea de a depune moţiune de cenzură în vacanţa parlamentară", a spus premierul, la Realitatea Plus. El afirmat că moţiunea de cenzură depusă de PSD "parcă ar fi fost scrisă de Viorica Dăncilă". "Această moţiune parcă a fost scrisă de Dăncilă. Mie aşa mi s-a părut sau de cineva care a băut apă după Dăncilă. Indiferent cine a scris este rupt complet de realitate, probabil trăieşte într-o lume paralelă. Se vorbeşte de scăderea salariului mediu net. Salariu mediu net se calculează lună la lună - iunie 2020 la iunie 2019", a mai spus Orban, care a precizat că în iunie 2020, în condiţiile unei căderi economice de 10,5% pe trimestrul II, salariul mediu net a fost cu 5% mai mare faţă de anul trecut. În opinia sa, conduita PSD de la începutul epidemiei a fost un iresponsabilă. "Conduita PSD de la Începutul epidemiei a fost un iresponsabilă, prin care PSD a boicotat toate măsurile pe care le-au luat autorităţile Guvernul, autorităţile sanitare, luările de poziţie au fost foarte clare de bagatelizare a riscului, de ignorare a măsurilor de protecţie sanitară care au fost impuse de autorităţi. Toată atitudinea a fost o atitudine care din punctul meu de vedere... De exemplu, au refuzat să pună pe ordinea de zi propunerea noastră de revocare din funcţie a Avocatului Poporului - avocatul PSD - Renate Weber", a mai susţinut Orban. AGERPRES/(A-autor: Roberto Stan, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)