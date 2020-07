Orban: Masca ar putea fi obligatorie și in aer liber. Surse: Ordonanța, in curand

Premierul Ludovic Orban a anunțat că s-ar putea impune obligativitatea măștii în aer liber, în spațiile în care este foarte aglomerat și a dat ca exemplu piețele. ”Am primit informații de la specialiști care arată că există și în aer liber spații unde se creează o mare aglomerație: în piețe, pe faleză etc. Analizăm acest aspect și […] The post Orban: Masca ar putea fi obligatorie și în aer liber. Surse: Ordonanța, în curând appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.