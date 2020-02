Orban: Muncim cate 16 ore pe zi sa gasim solutii la nenorocirile pe care ni le-au lasat

Ludovic Orban a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al PNL, ca fiecare zi e "o istorie", prin ceea ce fac liberalii, pentru ca lucreaza fara limita pentru a gasi solutii "nenorocirile" lasate de PSD. El a zis ca in trei luni, PNL a schimbat pozitia Romaniei in UE.