Orban: Nu e necesar avizul CES pe legea carantinarii; nu vad niciun fel de motiv pentru a amana votarea

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, joi, că avizul Consiliului Economic şi Social (CES) nu este necesar în cazul legii carantinei şi izolării şi a afirmat că nu există niciun motiv pentru ca votul asupra acestui act normativ să fie amânat în Parlament. "Legea va fi declarată neconstituţională dacă o atacă cineva la Curtea Constituţională. Noi am adoptat proiectul de lege în urma deciziei CCR care a lăsat autorităţile româneşti cu mâinile goale în faţa unei epidemii extrem de periculoase. Am adoptat proiectul de lege foarte rapid, practic în lunea de după publicarea deciziei şi motivării CCR. Era absolut necesară adoptarea acestei legi. Nu puteam aştepta Parlamentul să reglementeze o astfel de lege şi am venit cu propriul nostru proiect de lege. Avizul CES este consultativ, avizul CES putea fi cerut şi de altcineva. Nu e necesar avizul CES. Parlamentul are atributul constituţional de a legifera. Este, de fapt, o lege modificată mult în Camera Deputaţilor şi Senat faţă de proiectul de lege pe care l-am transmis noi şi ca atare nu văd absolut niciun fel de motiv pentru a amâna votarea legii", a spus Orban, după o şedinţă a conducerii PNL care a avut loc la sediul central al partidului.