Orban nu le marește salariile profesorilor, dar le cere sa munceasca mai mult

Premierul României, Ludovic Orban, le cere profesorilor să se adapteze noilor condiții, după ce mai multe cadre didactice au reclamat că nu pot preda și în mediul online și la clasă. Declarația vine în contextul în care premierul a anunțat că nu sunt bani pentru majorarea salariilor cadrelor didactice. Orban susține că are mare încredere în […]