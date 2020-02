Orban nu renunta la alegerea primarilor in doua tururi

Premierul interimar Ludovic Orban sustine ca PNL va face toate demersurile pentru punerea pe ordinea de zi, in Parlament, a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, proiect pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament si care a avut drept consecinta depunerea motiunii de cenzura care a dus la caderea Guvernului. Orban afirma ca proiectul a fost blocat de PSD.