Orban: Parlamentarii PNL nu vor gira motiunea de cenzura. Nu poti lasa PSD sa vina la guvernare

Premierul Ludovic Orban considera ca PSD isi doreste ca motiunea de cenzura sa fie votata si catalogheaza depunerea acesteia in afara sesiunii parlamentare drept un demers "original", el aducand aminte de "democratia originala" clamata de fostul lider social-democrat Ion Iliescu. El spune ca parlamentarii PNL nu vor gira aceasta motiune de cenzura si nu vor intra in plen in momentul votului.