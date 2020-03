Orban: Romania are nevoie de antreprenoriat; nu putem sa nu ne bazam pe un val antreprenorial ce vine din zona feminina

România are nevoie de antreprenoriat, are nevoie să renască, iar în această renaştere nu putem să nu ne bazăm pe un val antreprenorial pe care îl simt că vine din zona feminină, a declarat premierul interimar, Ludovic Orban. „România are nevoie de antreprenoriat, România are nevoie de schimbarea paradigmei, România are nevoie să aprecieze iniţiativa, […]

