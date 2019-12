Orban si Firea se bat in declaratii: Premierul o acuza ca are zero rezultate, primarul zice ca s-a declansat "jihadul" impotriva ei

Razboi al declaratiilor, duminica, intre premierul Ludovic Orban si primarul Capitalei, Gabriela Firea. Mai intai, dimineata, Ludovic Orban a acuzat-o pe Firea ca are "zero rezultate" in mandatul sau. La scurt timp, Gabriela Firea a reactionat, sustinand - nici mai mult, nici mai putin - decat ca premierul a dezlantuit "jidahul" impotriva ei.