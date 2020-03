Orban: Trebuie sa pregatim rectificarea de buget, sa redirectionam sumele catre prioritati

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, să transmită ordonatorilor principali de credite să fie pregătiţi pentru rectificarea bugetară, astfel încât sumele care vor fi realocate să fie redirecţionate către priorităţi. "Trebuie să pregătim rectificarea de buget, trebuie să transmitem tuturor operatorilor principali de credite, astfel încât să putem să redirecţionăm sumele către priorităţi şi, de asemenea, să luăm în calcul şi efectele asupra veniturilor şi, mai ales, soluţii de finanţare în condiţiile în care va apărea, în mod evident, o reducere a veniturilor", a declarat Ludovic Orban, joi, la şedinţa de Guvern. Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a precizat că a transmis ordonatorilor de credite elementele privind rectificarea bugetară, adăugând că prin OUG 29/2020 a şi fost modificată legislaţia pentru a putea face rectificarea înainte de finalul semestrului I. "Aşteptăm acum de la Comisia Naţională de Prognoză estimările, pentru că ele vor trebui să fie incluse în rectificarea bugetară, să vedem care va fi estimarea şi la sfârşitul anului, dar sper să vină în câteva zile de la Comisia de Prognoză. (...) În rest, am început procedura de rectificare bugetară", a declarat Cîţu. Premierul l-a completat şi a spus că, în privinţa rectificării, oricum Guvernul are primul temei constituţional în Decretul prezidenţial (privind starea de urgenţă - n.r.). Totodată, şeful Executivului a subliniat că la nivelul Uniunii Europene şi Comisiei Europene va exista "o relaxare în ceea ce priveşte implementarea regulilor de deficit". "Toate ţările au fost afectate, economiile le sunt afectate şi noi nu trebuie să facem mai puţin decât fac alte ţări. Sigur că situaţia noastră este diferită, că am moştenit deja un deficit bugetar şi dezechilibre economice, dar eu cred că trebuie să ne mobilizăm să obţinem orice resursă disponibilă, astfel încât să putem să finanţăm priorităţile şi, mai ales, să putem să finanţăm economia", a declarat Orban. Ministrul Finanţelor a precizat că Guvernul a atras, joi, noi finanţări de pe pieţele interne. "În această săptămână am atras aproape 2 miliarde de lei, deci, în continuare avem încredere în sistemul financiar şi ne putem finanţa, vedem în perioada următoare. A fost o perioadă săptămâna trecută, dar ne-am revenit", a spus Cîţu. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, imagine: Guvernul României, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * VIDEO Şedinţă de Guvern; urmează să se adopte o serie de măsuri în contextul pandemiei COVID-19