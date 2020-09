Orban: Va trebui sa construim un tronson de autostrada care sa faca legatura intre Calafat si autostrada care asigura legatura Constanta-Nadlac

Premierul Ludovic Orban a declarat ca pentru a creste traficul pe Dunare, trebuie asigurate conditiile standard de navigabilitate pe toata lungimea Dunarii, de la intrarea in tara noastra pana la varsarea in Marea Neagra. Seful Executivului a adaugat ca va fi construita o autostrada care sa faca legatura intre Calafat si coridorul 4 paneuropean, care asigura legatura Constanta-Nadlac, i"ar acest tronson de autostrada va fi Calafat-Lugoj si, in mod evident va trece pe la Turnu-Severin, va trece ...