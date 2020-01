Orban vrea ca in sedinta de guvern de azi sa corecteze OUG114 printr-o alta ordonanta, inainte de decizia CCR

Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca a cerut acordul politic al conducerii PNL pentru ca in sedinta de guvern de la ora 16 sa se adopte o ordonanta prin care mai multe dintre prevederile OUG114 sa fie corectate rapid, in contextul in care PSD a atacat la Curtea Constitutionala legea de modificare, aceasta neputand intra in vigoare.