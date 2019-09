Ordine de protectie, emise ieri de IPJ Constanta

La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 00.15, polițiști din cadrul Secției 5 au fost sesizați de către un bărbat, despre faptul că pe o stradă din municipiul Constanța ar avea loc un scandal.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 58 de ani, care ar fi agresat fizic și amenințat cu acte de violență două femei, fiind vorba despre concubina sa, de 51 de ani, și fiica acesteia, de 32 de ani.Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, conform procedurilor legale, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 02.00, polițiști din cadrul Secției 3 au fost sesizați de către o femeie de 43 de ani, din municipiul Constanța, despre producerea unui scandal la domiciliu.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 51 de ani, fostul soț al femeii în cauză, care, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi agresat-o fizic pe aceasta.Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, conform procedurilor legale, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 13.30, polițiști din cadrul Secției 1 au fost sesizați de către o femeie de 37 de ani, din municipiul Constanța, despre producerea unui scandal la domiciliu.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 50 de ani, soțul femeii în cauză, care, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat-o fizic pe aceasta.Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, conform procedurilor legale, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.