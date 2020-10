Ordonanta privind prelungirea starii de alerta, pe ordinea de zi a sedintei de guvern

"Pe ordinea de zi va figura ca punct important al şedinţei de guvern: Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă. Ieri am avut reuniunea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care am hotărât să propunem Guvernului prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile şi, de asemenea, să completăm hotărârea de guvern şi cele trei anexe ale Hotărârii de Guvern privind starea de alertă cu câteva măsuri suplimentare, care au fost prezentate deja după reuniunea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care a avut loc ieri", a precizat Orban, în debutul şedinţei de Guvern.El a reamintit că printre aceste măsuri figurează obligativitatea portului măştii în spaţii aglomerate, precum staţii de autobuz, peroane, pieţe, târguri, oboare, în cazurile în care există o incidenţă de 1,5 - 3 la mia de locuitori."În localităţile în care se depăşeşte indicele de 3 la mie, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă propune instituirea obligativităţii portului măştii în toate spaţiile deschise, nu numai în spaţiile aglomerate, ca o măsură de protecţie suplimentară pentru cetăţeni", a precizat Orban.Premierul a menţionat că a avut consultări cu reprezentanţi ai industriilor creative, ai instituţiilor de cultură şi ai HoReCa, iar în urma acestor discuţii s-a decis modificarea reglementărilor privitoare la funcţionarea teatrelor, cinematografelor, instituţiilor de spectacol şi a unităţilor de alimentaţie publică, folosind un sistem similar celui utilizat pentru şcoli."Cu o singură diferenţă, că în loc de 1% primul prag, am stabilit primul prag de 1,5%, deoarece pentru şcoli este nevoie de o prudenţă mai mare, fiind vorba de copiii noştri şi pragul este de 1% tocmai pentru a asigura o protecţie suplimentară. Deci, practic, stabilim trei intervale: între 0 şi 1,5% indicele de răspândire a virusului - funcţionează teatrele, cinematografele la o capacitate de 50%, în mod evident, cu respectarea regulilor stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii, ministrului Culturii, ministrului Economiei, în funcţie de caz; între 1,5 şi 3 la mie permitem funcţionarea acestor activităţi culturale, economice, dar cu o capacitate redusă, cu o reducere la 30% a numărului maxim de persoane raportat la numărul de locuri existente, şi doar la o rată de infectare de peste 3 la mie, decidem (...) să se închidă aceste activităţi, evident, pe o perioadă de maxim 14 zile şi să poată redeschide atunci când indicele de răspândire coboară sub 3 la mie", a spus Orban.