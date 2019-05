Ordonanta privind referendumul, aprobata

viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ordonanta privind referendumul a fost aprobata. Amintim ca: Premierul Viorica Dancila a anuntat pe 7 mai ca urmeaza sa fie emisa o Ordonanata de urgenta ce vizeaza legislatia electorala. „Pentru mine, ca premier este foarte important sa ne ocupam de buna organizare a alegerilor europarlamentare si a referendumului. Pe 6 mai a fost sedinta pregatitoare si vom vedea care este forma finala", a spus Viorica Dancila. Intrebata cu privire la unele prevederi legate de interdictia autoritatilor publice de a se implica in campania pentru referendum, premierul a spus: „Eu nu am vazut textul, acum iau fiecare act normativ si vedem care e forma finala. Actul normativ trebuie adoptat pe 8 mai in ...