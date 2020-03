Ordonanta referitoare la somajul tehnic, pe ordinea de zi a plenului Senatului

Senatul ar putea dezbate şi vota, marţi, într-o şedinţă de plen care se va desfăşura prin mijloace electronice, Ordonanţa 30/2020 prin care 75% dintre angajaţii unei firme pot beneficia de şomaj tehnic. "Angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 pot beneficia de plata indemnizaţiei din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada stării de urgenţă, pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active. Plata indemnizaţiei pentru companiile care reduc activitatea se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din ianuarie - februarie 2020 şi că nu are capacitatea financiară de a plăti toţi angajaţii", prevede ordonanţa înscrisă pe ordinea de zi a plenului Senatului, sub rezerva depunerii raportului. Indemnizaţia se acordă şi salariaţilor angajatorilor care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Potrivit actului normativ, indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii iar calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei la pensii şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se realizează în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor. Pe ordinea de zi a plenului figurează, sub rezerva depunerii raportului, şi proiectul iniţiat de liderii PSD, ALDE şi Pro România, Marcel Ciolacu, Călin Popescu-Tăriceanu şi Victor Ponta, prin care sunt prevăzute o serie de facilităţi fiscale, amânare şi reeşalonare de plăţi acordate companiilor şi angajaţilor acestora. Proiectul prevede că, "la cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuţiile de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (...) pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020". "La cererea contribuabilului, operator economic, plata contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eşalonat, în următoarele şase luni ulterioare încetării facilităţii instituite la lit. a), în proporţie de 50% din volumul total scadent. Facilităţile prevăzute la alin. 1 şi 2 se acordă sub condiţia păstrării valabilităţii contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Pe perioada acordării facilităţilor de la alin. 1 şi 2, salariaţii beneficiază de vechime în muncă, iar contribuţiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat", se arată în proiect. Iniţiativa legislativă spune, de asemenea, că, la cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuţia asigurătorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, pentru o perioada de trei luni, începând cu luna martie 2020. "La cererea beneficiarului, persoane fizice şi operatori economici, se amână la plată, pentru o perioada de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV) pentru toţi beneficiarii de astfel de servicii de pe teritoriul României. La expirarea perioadei de trei luni, beneficiarii de servicii de utilităţi vor plăti sumele scadente, eşalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere. Furnizorii de servicii de utilităţi vor eşalona debitele restante fără a depăşi raportul de 1/12 pe lună", se precizează în proiect. Pentru ambele proiecte, Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)