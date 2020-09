Ore on-line in toate școlile din Romania, in zilele premergatoare alegerilor

Toate școlile își suspendă cursurile fizic timp de 3 zile, înainte și după alegeri, anunță ministrul Educației, Monica Anisie, potrivit StirileProTV. Orele vor continua online, a precizat Anisie într-un interviu preluat de Edupedu. Cursurile din instituțiile de învățământ, adică școli, grădinițe și licee vor fi suspendate vineri, 25 septembrie, luni 28 septembrie și marți, 29 […] The post Ore on-line în toate școlile din România, în zilele premergătoare alegerilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.