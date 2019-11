Oreste Teodorescu adreseaza 'intrebarile fundamentale ale momentului': Exista cumva pericolul transformarii Ciumei Roșii in Ciuma Galbena?

Jurnalistul Oreste Teodorescu adresează "întrebările fundamentale ale momentului", cu privire la evoluţia PNL, PSD şi a lui Klaus Iohannis în perioada următoare, după alegerile prezidenţiale.

"1. Se poate reforma rapid, la Putere, PNL-ul? Exista cumva pericolul transformării Ciumei Roșii in Ciuma Galbena? Are cabinetul Orban tăria de a nu înlocui dictatura baronilor pesediști cu cei liberali? Se vor deschide listele electorale locale și generale pentru oameni valoroși din afara politicii, din țara și mai ales diaspora?

2. Are vreo șansa PSD-ul sa redevină un partid de stânga frecventabil in Europa? Au înțeles liderii socialiști cât de toxica a fost retorica peremista, rusofila și antioccidentala promovată de procentofagii și sclavii lor mediatici?

3. Va avea presedintele Klaus Iohannis cu cine sa pună in aplicare proiectul sau de țara? Va găsi in toate partidele politice parlamentare suficienți oameni care sa pună interesul national mai presus de cel mărunt? Va avea un mandat cu suficientă putere sa concretizeze drumul României normale, sau se va trezi, iar singur și izolat la Palatul Cotroceni ca in primul mandat?", scrie Oreste Teodorescu pe Facebook.