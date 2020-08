Organigrama conducerii PSD. Cine raspunde de zonele PSD ale tarii. Cine este vicepresedinte in zona sud-est

Ieri, Marcel Ciolacu a fost ales preşedinte al PSD cu 1.310 voturi, iar Eugen Teodorovici a a vut 91 de voturi, potrivit anunţului făcut de Decebal Făgădău.Ciolacu a declarat că alegerea în funcţie că este onorat dar îl şi responsabilizează această poziţie.Tot ieri au fost stabilite funcțiile de conducere din partid dar și coordonatorii zonali ai PSD.Marcel Ciolacu - PreședinteGabriela Firea, Prim-vicepreședinteSorin Grindeanu - Prim-vicepreședintePaul Stănescu, secretar generalVasile Dâncu, Președinte al Consiliului NaționalMihai Tudose, vicepreședinte pe Zona economicăLia Olguța Vasilescu, vicepreședinte pe Zona de Muncă și Protecție SocialăGabriel Zetea, vicepreședinte pe Zona de Administrație și InfrastructurăDaniel Băluță, vicepreședinte pe Regiunea București-IlfovVictor Negrescu, vicepreședinte pe Zona CentruTitus Corlățean, vicepreședinte pe Zona SudClaudiu Manda, vicepreședinte pe Zona de Sud-VestLaurențiu Nistor, vicepreședinte pe Zona de VestRadu Moldovan, vicepreședinte pe zona de Nord-VestDragoș Benea, vicepreședinte pe Zona de Nord-EstAcesta se prezintă singur în astfel:„Sunt Ionuț Pucheanu, m-am născut în 1981 în Galați, într-o familie care m-a învățat ce înseamnă responsabilitatea, respectul și munca bine făcută.Mama mea este educatoare , iar tatăl, a fost polițist.Am absolvit Facultatea de Drept, Nicolae Titulescu, din București și am urmat studii postuniversitare în cadrul Institutului Diplomatic Român.Am crescut în Galați, în cartierul Tiglina 1 și am văzut cum orașul nostru a rămas blocat în timp. Astăzi, după 26 de ani de la Revoluția din 1989, trăim într-un oraș gri, în care tinerii își fac planuri de plecare, iar părinții și bunicii noștri trăiesc resemnați.Am intrat în politică în anul 2008, cu dorința de a schimba ceva în orașul în care m-am născut. De trei ani sunt director al serviciul de salubrizare, ECOSAL, iar înainte să lucrez în administrație am condus propria mea afacere, o companie în care am investit multă muncă și dedicare și de ale cărei rezultate sunt foarte mândru”.