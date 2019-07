Organizarea Euro 2020, pusa sub semnul intrebarii. Probleme cu calea ferata spre aeroport

Euro 2020 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calea ferata care ar urma sa lege Gara de Nord de Aeroportul Otopeni starneste in continuare controverse. Sinele nu doar ca ar trece prin curtile localnicilor, dar ar putea afecta si siguranta traficului aerian. Potrivit unor surse, una dintre pistele aeroportului ar trebui sa fie mutata cateva sute de metri mai departe. Peste 400 de avioane aterizeaza si decoleaza zilnic de la Otopeni. In calea sutelor de zboruri, trenul spre aeroport ar putea pune bariere, spun controlorii de trafic aerian. Proiectul presupune construirea unei cai ferate peste Drumul National 1, pana in parcarea Terminalului Sosiri. Doar ca linia ar trece chiar pe langa Pista 1. Cupa Romaniei, sezon 2019/2020. Vezi programul complet din ...