Organizatia de femei a UDMR reia mișcarea 'Ne auzim', o actiune de voluntariat destinata varstnicilor din 20 de judete

Organizaţia de femei a UDMR va relua, din 16 noiembrie, în peste 140 de localităţi din 20 de judeţe, mişcarea "Ne auzim", o acţiune de voluntariat în care sunt contactate telefonic persoane vârstnice care trăiesc singure, a declarat joi preşedinta organizaţiei, deputatul Biro Rozalia.

"Este o acţiune pe care am desfăşurat-o în lunile martie-aprilie-mai, prin care voluntarele din organizaţie au ţinut legătura cu câte două-trei, cel mult cinci persoane în vârstă. Am iniţiat această acţiune pornind de la faptul că persoanele de vârsta a treia, în pandemie, acasă, aveau ca singură posibilitate de a menţine vie legătura cu lumea externă doar prin telefon. Voluntarii noştri sună din două în două zile pe aceleaşi persoane, pentru ca relaţia de parteneriat să devină chiar de prietenie. Experienţa din primăvară a fost bine primită, iar serviciul de voluntariat a fost foarte apreciat. Am avut cazuri - şi nu unul singur- când li s-a cerut să fie sunaţi zilnic. Dar am întâlnit şi situaţii inverse când bătrâneii au sunat-o pe voluntară întrebând-o: 'Draga mea, s-a întâmplat ceva că nu ai sunat?' Este excepţional. S-a ajuns chiar acolo că s-au legat prietenii", a declarat, în conferinţă de presă, Biro Rozalia, potrivit agerpres.ro.

Parteneri ai organizaţiei de femei a UDRM în această activitate sunt opt organizaţii ale persoanelor vârstnice, cluburi şi asociaţii de pensionari.

"Fac apel aici către toţi cei care doresc să ajute astfel, fără niciun risc. Pentru că, stând acasă, vorbind la telefon, putem să-i ajutăm pe ceilalţi. Vom continua până când va fi necesar, probabil chiar până în februarie. În cazul în care situaţia se va îmbunătăţi considerabil, ceea ce sperăm cu toţii, ne vom opri. Ca de fiecare dată, organizaţia de femei a UDMR îşi desfăşoară activitatea în funcţie şi bazându-se pe necesităţile comunităţii", a spus lidera femeilor UDMR.

Ea s-a referit şi la o altă acţiune caritabilă a UDMR, demarată pentru a dota elevii cu mijloace tehnice - telefon, laptop, iPad-uri etc. Organizaţia de femei a UDMR colectează, din donaţii, telefoane mobile, laptopuri, iPaduri, folosite dar funcţionale, acestea urmând să fie distribuite, la fiecare final de săptămână, prin şcoli, către elevii care nu dispun de această tehnologie necesară.

Acţiunea de colectare a început în 9 noiembrie, pe pagina de facebook a organizaţiei de femei a UDMR fiind anunţate locurile în care pot fi depuse. Această acţiune se derulează în 23 de judeţe, în care există organizaţii de femei UDMR, dar se poate extinde şi în alte judeţe dacă sunt parteneri interesaţi, a mai spus Biro Rozalia.