Organizatia Mondiala a Sanatatii, noi recomandari pentru combaterea coronavirusului

Un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care a condus echipa OMS ce a analizat luna trecuta situatia din China, a declarat ca, in incercarea de a stopa raspandirea COVID-19, tarile pot castiga timp pe o perioada scurta, odata cu limitarea calatoriilor, insa aceasta masura „nu ajuta”. Cele mai eficiente, spune specialistul, sunt respectarea recomandarilor facute de experti si depistarea cazurilor.

Doctorul Bruce Aylward a spus intr-un interviu citat de Euronews ca interdictiile de calatorie „in general nu sunt parte din arsenalul pe care sa il folosesti intr-un astfel de caz”.

„Ceea ce am descoperit, ca principiu destul de robust, este ca nu ajuta sa restrictionezi mobilitatea”, a spus Aylward. „Ceea ce intereseaza cu adevarat este unde se afla virusul. Virusurile la pacienti, virusurile la contactii apropiati”.

Aylward a facut afirmatiile la o zi dupa ce seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca raspandirea la nivel mondial a coronavirusului poate fi caracterizata ca pandemie, conform news.ro.

Numeroase tari au luat, in ultimele saptamani, masuri importante - principala fiind suspendarea calatoriilor in strainatate si plasarea in carantina a mai multor orase si regiuni.

Reprezentantul OMS a recunoscut ca „oamenii sunt derutati” legat de coronavirus. El spune ca simplele masuri - precum spalarea mainilor - si testarea rapida, in cazul in care o persoana este suspecta ca a fost expusa COVID-19, sunt mai eficiente.

Stranutul nu este un simptom al Covid-19

Aylward a inlaturat si cateva dintre miturile si preconceptiile generate pe seama COVID-19. El a spus ca oamenii nu trebuie sa fie ingrijorati cu privire la bunurile pe care le cumpara si care vin din zone cu numar mare de cazuri si a amintit ca stranutul nu este simptom al bolii, ci febra si tusea seaca.

El a facut referire si la ideea ca o vreme mai calda ar putea sa elimine coronavirusul.

„Multi intreaba daca o sa dispara odata cu iarna. Nu as paria pe Mama Natura aici”, a spus. „As paria pe descoperirea cazurilor. Izolarea pacientilor. Identificarea contactilor. Testare. Testare. Testare”.

Cei mai multi, vindecati

In cele mai multe cazuri, coronavirusul provoaca simptome usoare sau moderate, precum febra si tusea.

La unii oameni, in special varstnici si cei care au deja probleme de sanatate, el provoaca simptome mai severe, precum pneumonia.

Mare parte dintre cei care au fost infectati cu COVID-19 s-au vindecat.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus ca oamenii care prezinta simptome usoare se recupereaza in aproximativ 2 saptamani, in timp ce aceia care au o forma mai severa a bolii, in 3 pana la 6 saptamani.

Desi varstnicii care sufera de alte boli reprezinta grupa aflata in cel mai mare risc, oameni de 30, 40 si 50 de ani se imbolnavesc de COVID-19, a mai spus Aylward. „Cei mai multi dintre ei se recupereaza si vor fi bine. Unii, nu. Iar altii vor muri”.

„Nu stim cine si nu stim de ce. Asta este foarte nelinistitor”.

Aylward a mai afirmat ca este increzator in abilitatea SUA sa tina problema sub control, avand in vedere ca multi epidemiologi din China - care a reusit sa minimizeze rata de noi cazuri - au invatat in Statele Unite.

„Ei stiu cum sa faca asta”, a facut Aylward referire la expertii americani. „Si au pregatit mii de oameni din SUA sa fie organizati. Mobilizezi acea armata si invingi acest inamic nou”.

La nivel global, de la depistarea coronavirusului la finalul anului trecut in China, peste 140.000 de oameni din 122 de tari au fost infectati, iar mai mult de 65.000, vindecati. Numarul deceselor a depasit 4.600.

