Organizatia Natiunilor Unite a declarat ca oceanele devin principala amenintare a omenirii

Ocean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oceanele, sursa de viata pe Terra, ar putea deveni cei mai mari dusmani ai omenirii daca nu se va actiona pentru stoparea emisiilor de gaze cu efect de sera, se arata intr-un proiect de raport de 900 de pagini al Grupului interguvernamental de experti asupra climatului (IPCC), din cadrul ONU, document obtinut de AFP. Rezervele de peste ar putea sa scada, daunele provocate de cicloane sa creasca si 280 de milioane de oameni vor fi nevoiti sa se mute in alte zone decat cele in care locuiesc acum din cauza cresterii nivelului oceanelor si marilor. Raportul de 900 de pagini va fi prezentat oficial de IPCC la 25 septembrie, la Monaco. Este al patrulea raport special al ONU in decurs de aproape un an. Celelalte ...